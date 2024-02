Mishandlingssaken i Bergen: Tiltalte fjernet fra retten

Bare to minutter etter at rettssaken mot mannen i 30-årene starter, må han tas kontroll på av to politimenn. Han er blitt påsatt håndjern etter at han tilsynelatende forsøkte å skade seg selv.

Ropene til den tiltalte høres mellom presserommet og det eksterne rommet hvor den tiltalte følger saken.

Sakkyndig Andreas Kjerstad sier at anfallene ser ut til å være tilgjorte, og at det viktige for de sakkyndige er å slå fast hvilken tilstand den tiltalte hadde på gjerningstidspunktet, og det mener de at de allerede har grunnlag for.

– Vi ser en mann som åpenbart ikke har et ønske om å være tilstede, og for vår del har vi ikke lenger noen innvendinger mot det, sier den andre sakkyndige, Ida Stafsnes.

Dermed blir den tiltalte dimmitert fra retten.

Mannen er tiltalt for grov og omfattende mishandling mot sin da sju år gamle sønn. Han har gjennom hele rettssaken satt med et tørkle rundt øynene og ørepropper for å begrense lys og lydinntrykk. De sakkyndige mener at hans fremtoning kan være skuespill.

I går fikk han to anfall under avspilling av de tilrettelagte avhørene med den fornærmede sjuåringen.