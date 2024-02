Mishandlingssaken i Bergen: retten fortsetter

Den tiltalte faren i mishandlingssaken, fikk et anfall i retten i dag. – Det som var smertefullt for hans del, er å høre stemmen til sønnen. Han har ikke lest avhørene eller hørt gutten før nå. De sakkyndige ekspertene var i tvil om hvorvidt han kunne fortsette å være til stede, men har falt ned på at vitneavhørene kan gjennomføres., sa forsvarer Ahmad Taha. Dermed utsettes avspillingen av de tilrettelagte avhørene av den fornærmede gutten.