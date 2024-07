Både lokalt og nasjonalt politi vart sendt i hopetal på det som vart ein måndag heilt utanom det vanlege i Skjolden og på Ornes.

Uromeldinga om truslar og ein person som vart halden att mot sin vilje, viste seg å vere ei misforståing.

Politiet seier det står fram som om meldinga var misforstått.

– Då vi kom fram og fekk snakka med alle dei involverte, så gav dei inntrykk av at alt var ok, at de hadde det bra og at meldinga var misforstått, seier Ina Wilhelmsen, innsatsleiar for politiet i Sogndal.

– Vi tek avgjerder ut frå det vi veit i ein innleiande fase. Når det kjem informasjon om mogleg frihetsberøvelse, så er det ei alvorleg sak, legg ho til.

Politibase i tunet

Men politiet trykte på den store knappen.

Ho er varsam med kva ho seier om hendinga. Men at dei fekk verkeleg nærkontakt med aksjonen, er det lite tvil om.

– Ein får litt puls, men samstundes kjendest det trygt å ha politiet i tunet, seier Rakel Optun Skagen. Foto: Privat

Familien bur fint til, med oversikt over bygda. Frå tunet deira fekk politiet jobbe uforstyrra med å nøste opp i meldinga.

– Det vart ein del bilar i tunet. På slutten av dagen kom også politihelikopteret for å hente sitt og sine tilbake til Oslo, seier ho.

Inkludert familien sine eigne bilar, talde Skagen 12 bilar i tunet og elles på eigedomen.

– Alt gjekk fint, stilt og roleg føre seg. Det var ikkje noko dramatikk, seier ho.

Men oppbodet var til stor glede for tre år gamle Samuel på Ornes.

– På spørsmål om han tykte det var spennande med utrykkingskøyretøy i tunet svara han «Ja, det er perfekt», fortel Rakel Optun Skagen.

Tre år gamle Samuel tykte det var spennande med politi og helikopter i tunet. Foto: Privat

Fekk mange spørsmål

Medan det meste av politiaktivitet var i sivilt på Ornes, stod eit stort oppbod av uniformerte naudetatar på «standby» på Skjolden.

Ordførar Andreas Wise (Sp) bur sjølv i Skjolden og trudde det var ei øving då naudetatane rykte ut til bygda. Han vart kontakta av mange innbyggjarar som ville vite kva som skjedde.

– Mange kan bli uroa av ei slik utrykking. Det plar vere alvorleg når politiet rykkjer ut med helikopter, seier han.

Wiese slo seg til ro med at ingen trengde å uroe seg. At heile politiaksjonen bygde på ei misforståing tek han til etterretning.

– Vi har jo allereie hatt ei alvorleg hending i kommunen i sommar. Det hadde vore sjokkerande om vi skulle fått ei ny alvorleg hending. Det var det heldigvis ikkje, seier han og konstaterer at både beredskapen og responsen til bygda fungerte.

– Tydeleg melding

Innsatsleiar Wilhelmsen ynskjer ikkje å gå nærare inn på kva uromeldinga gjekk ut på.

Etter det NRK erfarer galdt uromeldinga tre turistar og ein hund som kom til bygda på laurdag.

Etter ein dramatisk avslutning på opphaldet i Luster, reiste dei vidare til neste destinasjon.

Det var ikkje ein av dei tilreisande som varsla politiet.

Wilhelmsen forsvarar ressursbruken.

– Det var ei tydeleg og konkret melding knytt til truslar og frihetsberøvelse, seier ho.

– Når politiet får inn så alvorlege meldingar, så set vi i verk dei ressursane som vi meiner er naudsynt for å kunne handtere og løyse eit slikt oppdrag.

Inga straffesak

Utover eit par telefonar til involverte partar, får ikkje den fleire timar lange aksjonen noko etterspel.

Ein slik telefon ser også Skagen fram til etter at politiet etablerte base i tunet deira. Sjølv om borna tok hendinga fint så har dei fleire spørsmål om det som skjedde.

– Det kan vere greitt å vite kva vi kan – og ikkje kan – seie til dei, seier ho.