Minst 19 kommuner rammet av valgregistreringsfeil

Her er listen over kommunene Valgdirektoratet har fått bekreftet at har utfordringer med overføringene til valgresultat.no. Det er noe etterslep på registrering av kommunene, varsler direktoratet, som ikke utelukker at flere kommuner er rammet.

► Skien

► Lillehammer

► Stavanger

► Eigersund

► Ringsaker

► Sola

► Moss

► Vestby

► Sauda

► Sokndal

► Suldal

► Bergen

► Randaberg

► Skjervøy

► Porsanger

► Fitjar

► Halden