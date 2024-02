Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Søndag vart to personar, ei kvinne i 20-åra og ein mann i 30-åra, funne livlause i ei leilegheit i Bergen. Kvinna døydde på veg til sjukehus. Mannen er no sikta for drap på kona si.

Dei har tre barn i barnehagealder saman. Dei tre barna er fysisk uskadde.

Tysdag var det minnestund for kvinna ved skulen foreldra gjekk på i Bergen.

Politiet har ikkje kjennskap til familien frå før.

Mannen er ikkje avhøyrt av politiet enno, fordi han er innlagt på sjukehus. Han er ikkje livstrugande skadd og har samtykka til varetektsfengsling.

To av barna har blitt avhøyrde tysdag. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Søndag kveld rykte politiet ut til ei alvorleg hending i Rådalen i Bergen. Dei snakka med eit barn på telefon før dei kom til staden.

I ei leilegheit fann dei ei kvinne i 20-åra og ein mann i 30-åra livlause. Også dei tre små barna deira var heime. Alle tre er i barnehagealder og er fysisk uskadde.

Kvinna døydde på veg til sjukehus, medan mannen no er sikta for drap på kona si. Han har godtatt varetektsfengsling, men har ikkje tatt stilling til skuldspørsmålet.

– Lyste opp kvart rom ho gjekk inn i

«Det vil aldri vera ein dag me ikkje saknar deg, men me vil bera kjærleiken din uansett kvar me går, og barna dine vil aldri slutta å høyra historier om si magiske mor».

Det vart sagt i minnestunda for kvinna tysdag. Minnestunda var på Bergen kommune sin grunnskule for vaksne der både kvinna og mannen var elevar.

– Minnestunda var for elevane, dei tilsette, familien og andre berørte, seier rektor Sondre Mortveit.

Totalt var over 300 menneske var innom minnestunda.

– Det var veldig godt. Fint. Ei verdig og god stund. Stille, med verdigheit og respekt.

Sondre Mortveit er rektor ved Grunnskole for voksne i Bergen. Foto: Therese Pisani / NRK

Under minnestunda vart det halde ein tale om den avdøde kvinna. Her vart ho skildra som morosam, snill, smart og bestemt.

«I auga til foreldra og søskena lyste ho opp kvart rom ho gjekk inn i. Ho var ikkje redd for å utfordra seg sjølv, og ho gjorde aldri noko halvvegs».

«Ho gjekk på skulen som vaksen for å ta utdanning, fordi ho trudde på utdanning».

Kvinna har mykje familie i Bergen. I minnetalen vart barna hennar skildra som hennar stoltheit og glede.

«Ho elska heile den store familien sin. Me kan ikkje beskriva gleda av å sjå henne oppdra dei tre barna sine – med den same omsorga og venlegheita ho alltid har vist familien og søskena sine»

– Lidenskap for livet

Representantar frå Psykisk helse i Bergen kommune var til stades i minnestunda og var tilgjengelege for dei som trengde det.

– Dei som tykte det vart for sterkt, gjekk ut, og då var helsepersonell saman med lærarar og andre vaksne med for å hjelpa, seier rektor Mortveit.

Rektor Sondre Mortveit seier minnestunda var ei verdig og god stund. Foto: Therese Pisani / NRK

Kvinna blir skildra som ein strålande ven som kjende alle.

«Folk blei tiltrekte av henne og hennar lidenskap for livet», blei det sagt i minnetalen.

Talaren takka henne «for å vera festens liv, for å alltid vita korleis ein kan få folk til å le, og for å visa oss korleis ein kan leva livet fullt ut».

Anne-Marit Presterud er leiar ved Etat for inkludering i Bergen kommune.

– Me følger opp dei andre elevane og dei tilsette på skulen, seier ho til NRK.

I minnetalen om kvinna vart det trekt fram at dei tre barna er hennar stoltheit og glede. «Det er så mykje av henne i dei alle. Dei deler hennar rausheit, lojalitet og besluttsomheit». Foto: Therese Pisani / NRK

To av barna har forklart seg

Ekteparet og deira eldste barn kom som overføringsflyktningar til Noreg i 2019.

To av dei tre barna har tysdag forklart seg i tilrettelagde avhøyr på barnehuset i Bergen.

Det siste barnet er så lite at det ikkje er aktuelt å gjennomføra avhøyr, opplyser påtaleansvarleg i saka, Sven Arne Dahl-Michelsen.

– Dette er ei svært alvorleg og tragisk hending. Tre små barn er råka, seier bistandsadvokaten deira, Eirik Nåmdal.

Barna er tekne hand om av barnevernet.

– Barna treng ro og blir varetatt på ein god måte av hjelpeapparatet, seier han.

Den sikta faren er varetektsfengsla i fire veker. Dette har han samtykka til, men han er førebels ikkje avhøyrd av politiet.

Det er på grunn av helsetilstanden hans. Han ligg på Haukeland universitetssjukehus etter å ha blitt funnen livlaus på åstaden, men han er ikkje livstrugande skadd.

Han har førebels ikkje teke stilling til straffskuld, opplyser forsvararen Erik Mjelde til NRK.

Dei to vart funne livlause i leilegheita dei bur i, som er i bydelen Fana i Bergen. Foto: Gerd Johanne Vatne Braadland / NRK

Kvinna døydde truleg av stikkskadar, har politiet opplyst. Dei har teke med seg fleire knivar frå leilegheita.

Tysdag blei det gjennomført obduksjon av avdøde, men den førebelse obduksjonsrapporten er ikkje klar.