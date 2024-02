Ministeren opna den nye E39-tunnelen

Tysdag opna samferdselsminister Jon-Ivar Nygård den nye tunnelen på E39 mellom Myrmel og Lunde i Sunnfjord kommune. Prosjektet omfattar bygging av 3,7 kilometer med ny veg der ein kilometer går gjennom tunnel.

– Strekninga mellom Myrmel og Lunde er viktig både som veg for dei lokale, men også som ein del av E39, som er ei hovudåre for vegtrafikken på Vestlandet, sa Nygård under opninga av vegen.

Det har vore trafikk på vegen sidan 22. januar.