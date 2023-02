Mindreårige løp fra stjålet bil

Utrykningspolitiet stanset i 14.30-tiden to biler i Åsamyrane i Bergen. Den ene av de to bilene viste seg å være stjålet, og tre personer løp fra denne bilen. To ble innhentet av politiet og ble anmeldt for biltyveri. Barna er overtatt av barnevernstjenesten, melder Vest politidistrikt på Twitter.