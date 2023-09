Mindreårig sikta for ran i Bergen sentrum

Politiet har pågripe ein mindreårig etter eit ran laurdag morgon i Strandgata i Bergen sentrum. Jourhavande jurist i Vest politidistrikt Camilla Moe seier at personen er sikta for ran. Den fornærma er ein mann i 30- åra. Han blei slegen i hovudet med ein stein av den sikta. Mannen skal ha fått ein mindre skade og har fått helsehjelp på legevakta. Det skal ikkje vere nokon relasjon mellom dei to, ifølge Moe.

Det var eit vitne som melde ifrå om hendinga. Politiet har avhøyrt vitne på staden, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt. Dei fekk melding om hendinga klokka 05.05.