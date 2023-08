Mindreårig pågripen etter valdshending

To mindreårige er sikta etter ei valdshending i Fana i natt. Den eine av dei to vart pågripen av politiet i morgontimane søndag, men politiet har så langt ikkje har fått kontakt med den andre, skriv Bergens Tidende. Ein person på 19 år skal ha blitt trua med kniv og utsett for vald. Han er lagt inn på Haukeland universitetssjukehus med mogleg hovudskade, men var vaken og medviten då politiet var på staden i natt.