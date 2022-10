Mindreårig jente mistenkt for skulebrann:

Etter brannstifting ved Førde ungdomsskule i går, har politiet no ein mistenkt i saka, ei mindreårig jente. Barnevernet er kopla inn for å følge opp jenta. – Her er det ikkje samanheng med tidlegare brannar i Førde, fortel Oda Elvegård Thostad, etterforskingsleiar ved Førde politistasjon.