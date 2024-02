Mindreårig gut teken for biltjuveri

Politiet kontrollerte i natt ein bil i Leirvik sentrum i Stord. Bilen synte seg å vere stolen. Føraren, ein mindreårig gut, stakk av til fots, men blei funnen att. Guten hadde bilnøklane på seg og blir politimeld for tjuveriet, melder Sør-Vest politidistrikt på X.

Tenåringen blir også politimeld for heleri av tjuvegods han hadde, samt at han blir politimeld for køyring utan gyldig førarkort.