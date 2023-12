Mindre utslepp i mange kommunar

68 prosent av kommunane hadde lågare utslepp av klimagassar i 2022 enn i 2009. I halvparten av kommunane er utsleppet redusert frå 2021 til 2022.

– Kommunane har ei viktig rolle for å kutta utslepp av klimagassar. Utan auka innsats frå kommunar og fylkeskommunar er det vanskeleg å oppnå Noregs klimamål i 2030. I den store omstillinga me skal gjennom til 2050 må nesten alle utslepp fjernast, og då blir rolla til kommunen endå viktigare, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Finn tala for din kommune her.