Mindre jordskjelv på Haugalandet

Deler av Haugalandet, deriblant Sveio, merket onsdag kveld et svakt jordskjelv i 20.20.tiden. – Det var et skjelv med styrke 2,3 på Richters skala, som hadde episenter ca. to kilometer vest for Skjoldastraumen, opplyser Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen til NRK.