Mindre brann ved skule i Bergen

Klokka halv ni laurdag kveld fekk brannvesenet melding om at nokon hadde observert ein mindre brann like ved Minde skole i Bergen. Brannen var over då brannvesen kom til staden.

– Det viste seg å vere ei handlekorg og noko papp som hadde brunne. Då brannvesenet kom fram var det berre restar igjen, fortel Jostein Steinsland-Hauge, vaktkommandør i 110 Vest.

Personar var tidlegare observert i området, men desse var vekke då brannvesen og politi kom fram til skulen.