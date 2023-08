Mindre brann på Kollsnes

Det ble meldt om en mindre brann i et rør ved en lavtrykksfakkel inne på Kollsnes prosessanlegg i Øygarden i formiddag. Brannen ble raskt slukket av industrivernet. Ingen personer er utsatt for gass eller røyk. Det arbeides nå med å få anlegget tilbake til normal drift. Det ble først meldt at det dreide seg om en gressbrann.