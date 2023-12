Millionsatsing i Vestland

Vestland fylkeskommune får fem millionar for å utvikla nye metodar for arealrekneskap. Å ta vare på natur krev gode kart. Problemet er at karta for fastland-Noreg kategoriserer areal etter økonomisk nytte, eller dei er for grove til å seia noko meiningsfullt om naturkvalitetar.

− På sikt er målet at me skal bli ein naturpositiv økonomi. Denne kartlegginga bidreg aktivt til at me kan redusera nedbygging av natur og tap av matjord, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

I alt deler Forskingsrådet ut 19 millionar til KI-forsking på kartlegging av myrar, arealrekneskap og vasking av reguleringsplanar.