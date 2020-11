Når et menneske uten familie dør, kan store overraskelser dukke opp.

For ett eller annet sted finnes det nesten alltid slektninger. Blir arvingene funnet betyr det arv – noen ganger mye penger – men gamle familiehemmeligheter kommer også for en dag.

I den nye tv-serien «Ukjent arving» på NRK, blir et titalls arvinger sporet opp, og litt over 13 millioner kroner delt ut.

Programleder Tarjei Strøm har lett landet rundt etter personer som etter norsk lov har rett på en arv.

På veien har han funnet ut at bak pengesummene, finnes det oppsiktsvekkende historier.

– Det har vært litt av et puslespill, men også noe av det mest interessante jeg har jobbet med i hele mitt liv, sier den erfarne programlederen.

Ukjent søskenbarn

I ett av programmene sporer Tarjei Strøm og teamet bak programmet opp Beathe Ekhall Stentvedt i Aurland.

Det viser seg at Beathes mor Mona hadde et søskenbarn i Bergen. Et søskenbarn de aldri har hørt om.

Det ukjente søskenbarnet, Solveig Olsen, døde for fire år siden. Men Beathes mor på åtti år, er dessverre blitt dement. Tarjei forteller derfor alt han har oppdaget til datteren Beathe.

– Din mor arver en million kroner, forteller Tarjei.

– Nei, nå tuller du?

– Det er helt sant, vi har funnet det ut.

– Du tuller. Jøsses, utbryter Beathe, mens hun ler og rister sjokkert på hodet.

Men Tarjei har mer å fortelle. Beathe må trekke pusten dypt. Hun kunne ønske moren kunne fått det med seg.

Etterlater seg mye penger

Hvert år dør mellom ti og tjue mennesker i Norge uten arvinger.

Hvis ingen arvinger melder seg innen ti år etter dødsfallet, får Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner pengene. Ordningen ble innført i 2016.

Mengden av såkalt «herreløs arv» varierer. De siste årene har summene årlig ligget mellom 3 og 25 millioner kroner. Ofte stammer mye av pengene fra salg etter avdødes bolig, som er tilfelle i Beathes arvesak.

Tarjei Støm tror arvingene de har funnet aldri ville fått pengene uten dette programmet. Det er tidkrevende å finne arvingene. Strøm og redaksjonen hans har søkt i blant annet i byarkiv, kirkebøker og folketellinger – et nøysomt arbeid.

De ukjente arvingene som har fått mest, var ikke Beathes familie. En arving i en annen episode ble over 3 millioner kroner rikere.

ET PUSLESPILL: Programleder Tarjei Strøm har funnet ukjente arvinger. De fleste får ikke bare millioner på konto, men også nye slektninger – til stor glede. Foto: Ronald hLE Fossåskaret / NRK

Oldefars hemmelighet

– Jeg har rørt i historier som har forblitt usagt i generasjoner. Vi har funnet mange gamle hemmeligheter. Og det har vært med en viss uro jeg har fortalt arvingene familiehemmeligheter som har vært skjult i generasjoner, sier Strøm.

– Men uten unntak, har arvingene taklet det på en positiv måte, legger han til.

Strøm har spolt cirka 100 år tilbake i familiehistorien til Beathe Ekhall Stentvedt.

Der fant han Beathe sin oldefar Karl Anton, en mann som gikk i graven med store hemmeligheter.

For det viser seg at Karl Anton hadde mange etterkommere.

En av dem var mor Monas søskenbarn Solveig. Hun var også Karl Antons barnebarn.

I programmet ringer Beathe, lettere sjokkert, til sin bror Øyvind og forteller:

– Jeg har fått høre masse spennende om oldefaren vår. Han fikk barn med tre forskjellige damer, sier hun.

– Tre forskjellige damer? utbryter Øyvind og ler godt.

– Ja, det er mye, vet nesten ikke hvor skal jeg begynne. Oldefar var spritsmugler også!

Karl Antons ustrukturerte liv fører nå til at Beathe og brorens slektstre blir kraftig utvidet.

Solveig Olsen, ble født utenfor ekteskap og døde uten nær familie. Hun levde uvitende om at hun hadde nære slektninger i Bergen. Byen der hun selv bodde hele livet. Salget av leiligheten hennes gikk inn i dødsboet. Herfra stammer millionen Beathes mor nå arver.

Hollywood på Møhlenpris

Beathes mor har seks søskenbarn i live både i Bergen og i Oslo.

Nå er en splittet slekt i ferd med å finne hverandre. De uttrykker alle stor glede over å ha funnet hverandre gjennom programmet.

I en leilighet på Møhlenpris i Bergen treffer Beathe de takknemlige slektningene for første gang.

– Vi føler historien vår er som tatt ut av en Hollywoodfilm, sier en av de nye slektningene.

For programlederen er det liten tvil om at de bidrar til noe mer enn penger:

– Dette med å finne familie og slekt trumfer alt, det er viktigere enn penger, sier han.