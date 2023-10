Millionbot til slaktebåten «Norwegian Gannet»

Den bergenske slaktebåten «Norwegian Gannet» har fått bot på over en million kroner fra Mattilsynet, skriver BT.

Båten henter opp fisk fra oppdrettsmerder langs kysten i Norge, og slakter den ombord. På skipet slaktes fisken med en elektrisk bedøver. Ifølge avisen er årsaken til boten at styrken på bedøveren har blitt satt ned - uten at det ble dokumentert at effekten var like god.

Den nye styrken ble tatt i bruk i mai 2020. Deretter ble det slaktet 50 300 tonn fisk på båten, før tilsynet ga beskjed to år senere.

Mattilsynet har nå konkludert med at dette kan ha medført lidelse for svært mange fisk over et langt tidsrom, og at saken derfor er grov.

Daglig leder i selskapet som driver båten skriver til BT at endringen ble gjort ut ifra et fiskevelferdsperspektiv.