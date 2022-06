Miljøarbeidar dømd for å ha svindla bebuarar i bufellesskap

Ei kvinne i 30-åra frå Hardanger er dømt til fengsel i tretti dagar for å ved sju tilfelle ha underslått pengar frå bebuarar i bufellesskap medan ho jobba som miljøarbeidar der. Kvinna må betala i overkant av 37.000 kroner i erstatning og 10.000 kroner i saksomkostnadar.

I dommen står det at straffa er sett til 30 dagar, slik at den skal ha ei reell almenpreventiv effekt, då "dette er ei type handling som går ut over personar som ikkje er i stand til å i vareta eigne interesser", og at det difor er lett å gjera utan å verta oppdaga.