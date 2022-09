Milia og familien blir i bygda på grunn av heildagsskule

Eit unikt pilotprosjekt har starta opp på Hatlestrand skule i Kvinnherad i Vestland.

Her har dei 27 elevane frå 1. til 7. klasse heildagsskule med varmmat, lekser og fritidsaktivitetar i skuletida. Dei startar klokka 8, og er ferdige 15.50.

– Det er veldig gøy. Før måtte eg kanskje venta litt viss eg måtte ha hjelp til leksene heime. Det treng eg ikkje no, seier Tomas Hjortland, som går i 5. klasse.

VARIERT: Elelevane får undervisning, leksetid, mat og aktivitetar i løpet av ein lang skuledag. Foto: Tale Hauso / NRK

Kan bli utvida til heile kommunen

Heildagsskulen er gratis for foreldra.

Mykje av rekninga tek Kvinnherad kommune. I budsjettet for 2022 er det løyvd 350.000 kroner til pilotprosjektet, som går over tre år.

– Den kostnaden er me villige til å ta. Av og til må ein legga ut litt pengar for å vinna noko, meiner ordførar Hilde Enstad (Ap).

Eitt av delmåla hennar er å trekkja til seg fleire innbyggarar.

– I prøveprosjektet på Hatlestrand skal me finna ut kva som fungerer og ikkje. Så vil me bygga på dei erfaringane for å kunna utvida tilbodet i resten av kommunen.

HÅPAR PÅ FOLKEAUKE: Ordførar Hilde Enstad (Ap) håpar at heildagsskule skal gjera bygdene i Kvinnherad meir attraktive å flytta til. Foto: Tale Hauso / NRK

Blir verande på grunn av heildagsskule

For familien til Jarle Andresen har heildagsskule-prosjektet gjort at dei har valt å bli buande på Hatlestrand.

– Det var avgjerande for valet vårt om å bli, og kjøpa oss nytt hus her.

Dottera Milia byrja i 1. klasse i haust, og han vedgår at han var litt skeptisk i starten.

– Å gå på skule frå 8 til nesten 16 høyrdest lenge ut, men no synest eg tilbodet er heilt fantastisk.

NØGD: Jarle Andresen og familien hans blir buande i Hatlestrand på grunn av heildagsskulen. No håpar han fleire skal bli lokka. Foto: Tale Hauso / NRK

Rektoren på Hatlestrand, Lilli Britt Urheim, er spent på om heildagsskulen gir fleire elevar.

– Me håpar at dette kan vera avgjerande for folk som tenkjer på å flytta til ei bygd. Og så vil tida visa om det har den effekten.

Målet er også å skapa like oppvekstkår for borna. Det er lange avstandar i bygdene, og enkelte har få vener å vera med etter skuletid.

– Her et elevane det same, dei får same leksehjelp og same moglegheit til å delta på aktivitetar, seier Urheim.

REKTOR: Lilli Britt Urheim meiner heildagsskule kan jamna ut skilnader i oppvekstvilkår. Foto: Tale Hauso / NRK

Ingen parti jobbar for heildagsskule

Heildagsskule har vore politisk debattert opp gjennom åra. Ingen av partia på Stortinget bruker no omgrepet heildagsskule i programma sine.

Regjeringa har likevel frå i haust innført 12 timar gratis SFO til alle førsteklassingar.

I Haugesund starta eit prøveprosjekt med heildagsskule i fjor, men elles er det ingen andre som testar det no.