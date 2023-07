Mikkelparken åpner for besøk

Mikkelparken Ferietun i Kinsarvik i Ullensvang åpner for besøk klokken ti. Det er klart etter et møte med Ullensvang kommune, Statens vegvesen og en geolog nå i morges. Parken har vært stengt siden i går etter at vann og løsmasser gjorde skader i et bekkefar like ved parken.