Meteorologen: Ligg tynt an om du køyrer campingbil over Hardangerbrua

Sterk vind, tre som veltar og innstilte ferjer i Hardanger. Det meldte uveret har ikkje fått like store konsekvensar i Vestland som i Agder, og er på det sterkaste laurdag på dagtid. Den sterke vinden vil halde det gåande nokre timar til i Vestland, ifølgje vakthavande meteorolog Magnus Haukeland til NRK.

– Framleis kan indre strøk få nokre kraftige vindkast utover ettermiddagen, seier Haukeland.

Så langt er den sterkaste vinden i låglandet målt til 32 meter i sekundet i kasta på Kvamsøy. I høgda er det målt 55 m/s på Røldalsfjellet 1300 meter over havet.

– Ein bør framleis vere obs på at det kan velte tre over vegbana og ramme straumnettet. Sjekk framleis vegmeldingar før du legg ut på reise, særleg på fjellovergangar, bruer og ferjer, seier Haukeland.

Han oppmodar til å unngå campingbilar og liknande over Hardangerbrua no, der det har vore målt over 25 m/s og vore tidvis stengd.

– Då ligg du tynt an.

Tidlegare laurdag fall ein takboks av på Osterøybrua.