Meteorologen klarar ikkje melde 17. mai-vêret

Nasjonaldagen er berre fem dagar unna, men enno er det ikkje godt å vite om du kan glede deg over sola medan du går i 17. mai-toget, eller om paraplyen bør vere med.

I år har vêrvarselet vist seg å vere svært vanskeleg å seie noko om for meteorologane.

Prognosane har svinga stort dei siste dagane.

Årsaka er lågtrykk og høgtrykk som kjem og går.

– Det gjer det vanskeleg å seie kor nedbøren kjem, og om det kjem, seier vakthavande meteorolog Iselin Skjervagen.

Alle håpar på sol på 17. mai, men meteorologane kan ikkje lova noko. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Motsette vêrvarsel

Dei to siste varsla for 17. mai skil seg stort frå kvarandre.

Det aller nyaste syner regn i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Noreg.

Resten av landet ser ut til å få ganske ok vêr.

– Men varselet som kom like før dette, synte det rakt motsette. Så det kan fort vere at vêrvarselet vi kjem med no kan snu like brått igjen, seier ho.

I løpet av få timar fredag har prognosane for nasjonaldagen endra seg brått. Det gjer det vanskeleg å seie noko sikkert om korleis vèret blir. Meteo

Dersom det siste varselet slår til, kan Sør-Noreg vente seg temperaturar frå 12–15 grader på nasjonaldagen.

Nordland kan få opp mot ti grader, medan gradestokken kan syne 3 grader i Troms og Finnmark.

Sjølv har ikkje meteorologen vore bort i like usikre prognosar før.

Ho og kollegaene blir nedringt av folk som lurer på korleis dagen ser ut.

Særleg 17.-mai-komitear vil vite om som dei må ha ein plan klar i tilfelle det bøtter ned.

Slik såg det ut på Torgallmenningen i Bergen i 2015. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Kan snu på kort tid

Meteorologen seier det ikkje er uvanleg at vêret kan vere vanskeleg å føresjå på denne tida av året. Særleg når det ikkje er høgtrykk eller lågtrykk som legg seg meir stabilt.

– Og slik er det no for tida, seier ho.

Til dømes var det meldt sol på Austlandet i dag, men paraplyen måtte fram. Det kan også vere fare for tore i løpet av dagen.

– Så det er ikkje berre sjølve 17. mai- vêret som er vanskeleg å seie noko om, for også dagane fram mot nasjonaldagen er usikre, seier ho.

Først måndag torer meteorologen å seie noko sikkert om folk må ete isen i sol eller regn.