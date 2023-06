Meteorologane erklærer «uvanleg tidleg» hetebølgje

Så langt i år er det berre Drammen som har nådd opp i det som vert definert som heitebølge i Noreg.

Det vil seie at dei har hatt ein periode med fem eller fleire dagar der maksimumstemperaturen er 27 grader eller høgare.

– Det ser ut til at fleire vil kome etter i løpet av helga, seier meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.

Varselet gjeld heile Sør-Noreg. Fleire stader vil sjå at temperaturane kryp over 30 grader.

Som følge av den globale oppvarminga kjem varmerekordane hyppigare over store deler av verda.

Gjennomsnittstemperaturen globalt i første del av juni var den høgste som nokosinne er registrert, ifølge klimaovervakingstenesta til EU.

Den vesle kledebutikken Reprise i Gamlebyen står midt i solsteika. Utan klimaanlegg blir det fort 40 varmegrader i butikklokala på dei varmaste dagane.

– Eg var der nett, og det var kokande varmt. Du får ikkje puste. Det blir så varmt, Anette Eggan Laskemoen, som driv butikken.

Den vesle kledebutikken Reprise i Gamlebyen står midt i solsteika. Foto: Skjermdump

I løpet av sine 17 år i butikken har ho vurdert i investere i klimaanlegg, men butikken er liten og investeringane store. I tillegg har straumprisen vore høg.

Stengde dører betyr tapte inntekter.

– På den andre sida, folk er ikkje på jakt etter klede når det er så varmt at dei ikkje kan ha på seg lite nok klede, seier Laskemoen.

Uvanleg tidleg

Klokka 11 i dag passerte Drammen 27 grader for femte dag på rad. Siste det var heitebølge i Noreg var i 2021.

Det som er uvanleg i år er at heitebølga kjem så tidleg.

Om det er uvanleg, har det også vore tidlegare heitebølge tidleg på sommaren. Etter dagens kriterie, som har blitt endra siste åra, opplevde Drammen heitebølge frå 30. mai til 3. juni 2018.

– Vanlegvis kjem varmen inn mot juli, men i år har vi hatt ein varm mai og juni. Det er litt uvanleg med heitebølge i juni, seier statsmeteorolog Stine Sagen.

Det er venta hetebølgje over stort sett heile Sør-Austlandet dei neste dagane: Evenstad, Asker, Nesbyen, Gulsvik, Kjeller, Hønefoss og Sigdal.

Også enkelte stader i Vestland, som Voss og Kvamsøy kan få heitebølge.

Meteorolog Anne Solveig Andersen. Foto: Marit Hommedal

Over 20 grader forskjell

I Nord-Noreg er situasjonen ein annan. I Tromsø kraup gradestokken knapt over 8 grader i dag.

– Det er heilt klart stor forskjell på sør og nord no, seier Andersen.

Etter kvart vil varmen trekke nordover, og varmen vil gå noko ned i Sør-Noreg i løpet av neste veke.

– Det kjem framleis til å vere varmt, men ikkje så varmt som i Sør-Noreg.

Ber folk ta forholdsreglar

Meteorologisk institutt har samarbeidd med Folkehelseinstitutt (FHI) om nye definisjonar av kva som vert rekna som heitebølge.

Når temperaturane held seg høge over langt tid, kan det vere farleg for enkelte.

– Det er viktig spesielt for eldre, og folk som er sjuke og sårbare når det er så varmt at dei tar forholdsreglar, seier Andersen.

Tilrådingane er å få i seg nok væske, halde seg i skuggen og gjerne i kjølige rom.

Bussjåfør Anders Gravdal koser seg på line i Nupen-parken i Kristiansand Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

I Nupen-parken i Kristiansand har Anders Gravdal pause frå jobben.

– Eg jobbar som bussjåfør og det kan vere ganske varmt. Men eg er halvt filippinsk så eg toler varmen godt, seier bergensaren.

Sjølv om temperaturane har vore høge har det ikkje vore tropenatt. Det vil seie at temperaturane ikkje går under 20 grader i løpet av natta.

Ferder Fyr er dei som er nærast, i natt hadde dei 19, 4 grader.

Skogbrannfare

Store delar av Sør-Noreg har skogbrannfare på oransje nivå.

Difor set no Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) ytterlegare fem skogbrannhelikopter i bereskap. I tillegg til den faste maskina på Torp, står no 11 ekstra helikopter klar til å rykke ut ved brann i terrenget.

– Det er relativt uvanleg at vi har så mange helikopter i beredskap, men det er ei vurdering vi har gjort ut frå vêrvarsel og spesielt ut frå korleis vi trur lyn og tore vil oppføre seg neste døgnet, seier seksjonssjef Dag Rune Omland.

Aukar beredskapen etter mange skogbrannar. Foto: Lars Erik Skrefsrud

I tillegg til det faste helikopteret på Torp, er det helikopter i beredskap på Kjeller (2), Kjevik (2), Sauda, Værnes, Alta, Voss, Stavanger, Aurland og Sogndal (alle eitt helikopter).

Beredskapen har auka gjennom veka.

– Når temperaturen aukar, så aukar avdampinga. Det blir lyn og tore, og når det er så tørt som det har vore og blir, så blir det fort brannar av det, seier Omland.

I tillegg til ulike vêrprognosar byr helgene ofte på auka bruk av terrenget.

– Det med lyn og tore på toppen gjer at vi ser oss nøydde til å eskalere beredskapen, seier Omland.