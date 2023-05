Menn tiltalt for gruppevoldtekt

Fem menn møter i dag i Hordaland tingrett tiltalt i en alvorlig sedelighetssak. Tre av dem skal ifølge tiltalen ha utsatt en kvinne i 20-årene for en gruppevoldtekt, skriver BT. Én av mennene er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente under 16 år. Ingen av de fem erkjenner straffskyld.