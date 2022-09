Menn i 20-årene tiltalt for gruppevoldtekt

Tre menn i 20-årene er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne. Kvinnen skal ha blitt bundet fast. En av mennene er også tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente sammen med to andre menn, ifølge en tiltale fra Hordaland tingrett. Gruppevoldtekten skal ha skjedd i Bergen i fjor.