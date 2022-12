I forrige uke sendte NRK Brennpunkt-dokumentaren som avslørte omfattende prostitusjon i thaimassasjebransjen:

Over 80 massasjesalonger i Norge fungerer som bordell for omreisende kvinner

Mange av salongene er involvert i hallikvirksomhet, prostitusjon og mulig menneskehandel

75 prosent av salongene i sentrumsnære strøk i Bergen, åpnet for å selge sex.

Kristine Moskvil Thorsen i Kirkens Bymisjon er avdelingsleder for migrasjon i Bergen, og ble selv intervjuet i dokumentaren.

Hun mener funnene i dokumentaren allerede er godt kjent.

Nå frykter hun miljøet vil lukke seg enda mer, økt stigmatisering og en farligere tilværelse for kvinnene etter at dokumentaren ble publisert.

– Reportasjen viser et dystert bilde. En del av funnene som er presentert er kjent for oss som opererer i miljøet og for andre aktører som politiet. NRK mener de har avdekket omfattende prostitusjon og hallikvirksomhet og tar en sensasjonell vinkling, sier hun.

I dokumentaren går en journalist inn i flere salonger med skjult kamera og sier han vil kjøpe seksuelle tjenester.

Kvinnene som blir snakket med er sensurert av NRK i dokumentaren, men Thorsen mener denne sensureringen ikke er god nok.

Kristine Moskvil Thorsen forsøkte å stanse Brennpunkt-dokumentaren før den ble publisert. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– De orker nesten ikke møte dagen

Thorsen sier hun har snakket med flere av kvinnene som ble filmet med skjult kamera.

– Mange sier at dette er utrolig vanskelig. Flere sier de nesten ikke orker å møte dagen. Det oppleves vanskelig å bli vist på TV i en dokumentar mange ikke forsto hva skulle handle om, sier hun.

I Norge er det forbudt å kjøpe, men lov å selge sex. Det er heller ikke lov å tilrettelegge for salg av sex. Dette faller inn under hallikparagrafen.

– Ved å henge ut en hel bransje, så kan man vente at flere vil flytte virksomheten til arenaer som er mindre tilgjengelig. Vi har sett i reportasjen at det er vanskelig å komme til for dem som vil hjelpe og bidra. Vi frykter dette vil gjøre det enda vanskeligere å komme inn på arenaen, sier hun.

Kirkens Bymisjon frykter kvinnene flere sårbare kvinner i thaimassasjemiljøet skal lukke seg med. Foto: Anette Berentsen / NRK

I dokumentaren avdekker Brennpunkt at også mødre tilbyr døtrene sine til seksuelle tjenester på salonger.

Thorsen mener dokumentaren i større grad burde vist hvorfor kvinnene må selge sex. Hun sier gruppen er sårbar og har få andre muligheter til å tjene penger.

Hun er også kritisk til at seriøse thaimassører blir intervjuet i dokumentaren.

– Her knytter man et ett bilde opp mot en hel bransje. Da stigmatiserer man hele bransjen og de aller fleste med thailandsk bakgrunn, sier hun.

Uenig i kritikken

Egil Sundvor, redaktør for dokumentar- og samfunnsavdeling i NRK, svarte på kritikken i radioprogrammet Ukeslutt.

– Jeg synes det er litt naivt å si at dette er kjent og at det dermed vil virke stigmatiserende at vi sender dokumentaren. Selv om det er kjent i visse miljøer, som f.eks. hos Kirkens Bymisjon, så har det ikke skjedd spesielt mye for disse kvinnene, sier Sundvor.

Han sier det var nødvendig for NRK å gå inn med skjult kamera på grunn av et svært lukket miljø.

– Skjult kamera og identitet er en unntaksmetode når døren er stengt og du ikke kommer inn. Dette dokumenterer våre funn, sier han.

Egil Sundvor er redaktør for dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Han håper debatten snur.

– Vår intensjonen har vært å fortelle historien fra et lukket miljø om kvinner som utnytter kvinner, der det er svært sårbare kvinner som har få andre muligheter til å komme seg ut av sexsalg eller prostitusjon, sier han.