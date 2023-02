Mener glasspaviljongene på Mathallen er ulovlig

Servering på glasspaviljongene til to restauranter på Mathallen i Bergen må opphøre innen 10. juni, melder BT. Glasspaviljongene er ikke søkt om. De to serveringssteder kan få 200.000 kroner i bot 11. juni, og videre dagmulkter på 8000 kroner dagen. Serveringsstedene skal nå søke om tillatelse for paviljongene, ifølge avisen.