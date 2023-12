Mener datteren ble drept - krever 900.000

Et foreldrepar har saksøkt sin svigersønn for 900.000 kroner fordi de mener han har drept datteren, skriver BT. Kvinnen ble funnet død i sitt hjem i Åsane i april 2017. Mannen ble pågrepet, siktet og senere tiltalt for drap, men Riksadvokaten frafalt tiltalen på grunn av tvil om dødsårsaken.

Mandag startet den sivile rettssaken, hvor kvinnens foreldre krever erstatning av mannen etter dødsfallet. I sivile saker er det lavere krav til bevis enn i straffesaker.

– Man kan derfor bli frifunnet i en straffesak, men likevel dømt til å betale erstatning, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til avisen.