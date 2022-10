Mener Bergen trenger ny styreform: – For mye rot

Fredag meldte byrådslederen i Bergen at det sittende byrådet trekker seg.

Det skjedde etter avsløringene av to alvorlige barnevernssaker, der flere barn ikke fikk hjelp av kommunen de hadde rett på.

Dette er barnevernsskandalen i Bergen Foto: Marthe Haglien Ekspandér faktaboks I januar 2022 ble det kjent at en 17-åring ble innlagt på Haukeland universitetssykehus på grunn av alvorlig underernæring. Gutten hadde gått på hjemmeskole hele livet uten at det ble kontrollert, og Fylkeslegen konkluderte med at kommunen sviktet gutten og et søsken. Helse- og skolehelsetjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten i Vestland fylkeskommune og barnevernet hadde ikke samarbeidet. Moren er siktet for grov mishandling.

I august 2022 ble det kjent at en far var siktet etter at en gutt ble funnet fastbundet til seng i Bergen. Gutten hadde skader og sår over hele kroppen. Faren oppsøkte hjelp hos barnevernet en måned tidligere, men dette ble ikke registrert som en bekymringsmelding.

Barnevernsdirektør Alette Hilton Knudsen i Bergen trakk seg etter avsløringene.

Byrådet med Roger Valhammer (Ap) som leder meldte også sin avgang etter mistillit fra et flertallet i bystyret i Bergen.

For andre gang på ett år går Valhammer sitt byråd av, og det er igjen et politisk kaos i Bergen.

Byen står uten et klart partisamarbeid som kan ta over for byrådet som nå går av.

– Etter rotet i byrådet i Bergen, stiller jeg spørsmål om parlamentarismen passer i Bergen, sier Cesilie Tveit, leder av Folkets Parti FNB i Bergen.

Også statsviter og professor Anne Lise Fimreite mener parlamentarisme ikke er den beste styreformen for Bergen.

Truer styreevnen

– I parlamentarismen trengs to parter som er nokså jevnstore for at det skal fungere. Når man har et så voldsomt fragmentert bystyret som i Bergen, så blir det problemer med å få til koalisjoner som kan styres sammen, sier Fimreite.

Bare Bergen og Oslo har parlamentarisme som styremodell. Resten av landet bruker formannskapsmodellen.

Anne Lise Fimreite er statsviter. Hun sier at den partipolitiske situasjonen i Bergen ikke er den beste for parlamentarisme. Foto: Leif Skaar

I Bergen har parlamentarismen vært styreformen siden 2000. Byen styres derfor på omtrent som samme måte som Norge med regjering og storting.

Folket velger inn representanter i bystyret, som er et slags storting. Partiene som klarer å bli enig om en felles politisk plattform og får støtte av flertallet i bystyret, kan danne byråd.

Byrådet fungerer som en regjering, og er altså avhengig av tillit i bystyret. De som sitter Byrådet har tilsvarende roller som statsråder i en regjering.

I Bergen består byrådet i dag av Arbeiderpartiet (Ap), Venstre (V) og Miljøpartiet de Grønne (MDG). Nå mangler de tillit i bystyret på gunn av barnevernsskandalen.

Frykter partisystemet kan slå sprekker

I bystyret er det i dag elleve partier representert, i tillegg til fem uavhengige (partiløse) representanter.

Forskeren mener det går utover styringsevnen til byrådet når bystyret består av svært mange partier.

– Det gjør at man ikke får samlet en gruppe som kan være enhetlig når skal styres. Jo sterkere man kan være sammen i en styringskoalisjon, jo sterkere kan man styre utad, sier hun.

Det sittende byrådet som må gå. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Men er ikke mange partier viktig for demokratiet?

– Det er et spørsmål om hvor mange partier man kan ha i et partisystem, før hele partisystemet sprekker. Jeg tror man nærmer seg en grense, selv om den ikke er helt absolutt, sier statsviter Fimreite.

Få personer og små partier kan få mye makt i den parlamentariske styreformen, som da to representanter fra Senterpartiet skaffet knapt flertall for bybanetrasé over Bryggen i fjor.

De sørget også for at Valhammer-byrådet igjen kunne lede byen etter at byrådet trakk seg etter bybanekaoset.

Bystyrerepresentant Steinulf Tungesvik (Sp) og partikollega Stig Torgersen satt nærmest med all makt da en politisk bybanefloke måtte løses tidligere i år. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Partiene inngår hestehandler i øst og vest

I formannskapsmodellen derimot, så blir partiene representert etter størrelsen i det folkevalgte kommunestyret. Dette er den vanligste styreformen i Kommune-Norge.

Formannskapet kan ikke bli kastet av kommunestyret slik Valhammer-byrådet mistet tillit av bystyret i Bergen.

Det fører til færre politiske utskiftninger i kommunene.

Tromsø hadde også tidligere parlamentarisme som styringsform, men gikk tilbake til formannskapsmodellen for seks år siden.

Torstein Dahle, som gikk ut av bystyret som Rødt-representant etter 30 år i 2019, er kritisk til parlamentarismen i Bergen.

Torstein Dahle satt i mange år for Rødt i Bergen bystyre. Han er lite imponert over parlamentarismen. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– De store partiene blir desperate etter å komme i byråd. De inngår hestehandler i øst og vest på bekostning av politiske prosesser og at sakene får god behandling, sier veteranen.

Ap og Høyre fornøyde

Men hverken Høyre eller Ap, som er de største partiene i Bergen, vil bytte ut styremodellene.

– Man tar ansvar og går av når det blir stilt mistillit. Jeg synes det er underlig at debatten kommer nå, sier Geir Steinar Dale, leder i Bergen Ap.