Mener å vite årsaken til bybaneulykken i Bergen

Politiet mener å vite hvorfor dødsulykken i Bergen sentrum mandag skjedde. Politiet har hentet inn overvåkningsbilder, og sett ulykken fra flere vinkler.

– Ut ifra det mener vi at vi har fått et ganske godt bilde av hva som har skjedd og årsaksforhold, men jeg vil ikke gå noe nærmere inn på det. Det gjenstår fremdeles undersøkelser og vi må dobbeltsjekke ting for å være sikre på at vi har det korrekte bildet, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen.

En mann i 30-årene som kjørte elsparkesykkel omkom etter å ha blitt påkjørt av Bybanen i Bergen sentrum mandag morgen.

Avdøde skal ha kjørt elsparkesykkel i samme kjøreretning som Bybanen han etter hvert krasjet med.

– Han kom kjørende i Kaigaten, og kjørte i utgangspunktet på fortauet, før han havnet i sporet, sier Svendsen.

Det var Bergensavisen som omtalte dette først.