Melkøya-elektrifisering skaper kraft-sjalusi i resten av landet

I ein ny marsjordre frå Olje- og energidepartementet seier regjeringa at Statnett og NVE skal prioritere nettutvikling og konsesjonssøknader i nord – «med særleg vekt på Finnmark».

Bakgrunnen er avgjerda om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya, som vil leggje beslag på inntil 3,6 terawattimar (TWh) straum i året, omtrent like mykje som heile Finnmark bruker i dag.

Ikkje før den omstridde avgjerda har rokke å «lande» i norsk offentlegheit, så har statsråden alt fått skriftleg spørsmål frå Stortinget om kraftløftet i Finnmark vil gå utover andre landsdelar.

I eit spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) viser Alfred Jens Bjørlo (V) til at kraftsituasjonen på Vestlandet er like prekær og anstrengd, og spør om statsråden «kan garantere» for at ambisjonane i nord ikkje vil ramme resten av landet.

Statsråden har seks verkedager på seg til å svare.

Tysdag la regjeringa fram nyhenda om at dei vil elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Foto: Mads Rønning / nrk

– Heilt opplagt at det vil gå ut over andre delar av landet

– Når regjeringa no vil prioritere opp Nord-Noreg, er det heilt opplagt at det vil gå ut over andre delar av landet – med mindre dei får tilført fleire ressursar, seier Åslaug Haga, leiar av Fornybar Noreg.

Ho etterlyser friske pengar til konsesjonsbehandling «så fort som mogleg, slik at energiomstillinga og elektrifiseringa ikkje sakkar ut i andre delar av landet».

Olje- og energiministeren bad i fjor NVE om å opprette eit «hurtigspor» for å fart på utbygginga av det norske kraftnettet.

Bak initiativet utgreiinga «Nett i tide», som Straumnettutvalet (også kjend som Nakstad-utvalet og tempoutvalet) publiserte same år.

Ifølgje utvalet er ventetida på nye regionale og nasjonale kraftlinjer på mellom 7 og 14 år.

NHO: – Må ikkje føre til nedprioritering av andre med prekær nettsituasjon Ekspander/minimer faktaboks Anniken Hauglie, viseadministrerande direktør i NHO – Det er rett å sikre forsterking av nettet i Finnmark. Det er avgjerande for ny aktivitet, utvikling og tryggleik og beredskap i regionen. Men det må sjølvsagt ikkje føre til nedprioritering av andre område med prekær nettsituasjon, slik som til dømes på Vestlandet og rundt Grenland. Statnett skal bruke fleire titals milliardar på nettutvikling det neste tiåret og då må styresmaktene klare prioritere viktige prosjekt i fleire regionar samtidig.

I ein kommentar i Stavanger Aftenblad spør Hilde Øvrebekk om regjeringa «lever i si eiga boble» og er «heilt kopla frå røyndommen» når dei presenterer Melkøya-planane som ei gladnyheit, rett før valet.

Til NRK seier ho:

– Viss ikkje regjeringa set av fleire ressursar til konsesjonsbehandling totalt, vil dette setje andre delar av landet lenger bak i prioriteringslista.

– Heilt avgjerande at Melkøya ikkje går ut over nødvendig oppgradering her

I eit kommande arrangement under Arendalsuka gjer Bergen Næringsråd eit poeng av at flaskehalsar i nettet er det mest alvorlege hinderet for industriutvikling.

– Det er heilt avgjerande for industriutvikling og det grøne skiftet at prioriteringa av Melkøya ikkje går ut over nødvendig oppgradering og utbygging av nett og produksjon her, seier Tom-Christer Nilsen i Bergen Næringsråd.

Bak rivaliseringa og uroa for «eigne landsdelar» ligg spørsmål om Statnett og NVE har tilstrekkeleg kapasitet til å «betene» morgondagens behov.

I fjor fekk Statnett 172 søknader om nettilkopling. Til samanlikning fekk selskapet 5 søknader om tilkopling i 2016.

I tillegg til å handsame konsesjonar er NVE sett til å godkjenne detaljplanar og tekniske planar, planendringar og nettkonsesjonar.

– Viss ikkje regjeringa set av fleire ressursar til konsesjonsbehandling totalt, vil dette setje andre delar av landet lenger bak i prioriteringslista, seier Stavanger Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk. Foto: Stavanger Aftenblad

– Til slutt vil heile landet tene på det

Stortingsrepresentant frå Hordaland, Ove Trellevik (H), har tillit til at oppgraderinga av nettet i resten av landet «går sin gang uansett».

– Det skal sjølvsagt ikkje vere slik at det stoppar opp i vest, berre fordi ein får opp farten i nord.

Han legg til:

– Det er viktig å få fart på nettutbygginga der det ligg til rette for auka kraftproduksjon og der det er lokal støtte. Det vil til slutt heile landet tene på, når linjene nord-sør også blir utbetra.