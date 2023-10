Meldte om båt i ring: Var fiskarar med god stemning om bord

Politiet fekk søndag morgon melding om at ein båt gjekk i ring i Osterfjorden. Innringaren var uroa for om dei var i havsnaud. Brannvesenet kom seg på staden og kunne rapportere tilbake om at alt var såre vel blant fire personar som låg på anker og fiska, med god stemning om bord.

– Det var nokon som fiska, ingen som treng hjelp, seier Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.