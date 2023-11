Meldt om røykutvikling fra hus i Bergen

Brannvesenet rykket ut til en adresse i Fyllingsdalen i Bergen, etter melding om røykutvikling fra et hus.

– En person ringte inn og skal ha sett røykutvikling fra et vindu i et bolighus. Vi er i området nå, og kan ikke finne noe hus som det brenner i. Det eneste vi ser i området er at det kommer røyk fra en pipe, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Dan Inge Gjesdal.

Brannvesenet rykket ut med store ressurser: tre mannskapsbiler, to lifter og innsatsleder, opplyser Gjesdal. Det viste seg at det ikke var brann, men at røyken kom fra en pipe. Brannvesenet har derfor returnert.