Meldt om gasslukt i bygg i Bergen sentrum

Det er meldt om gasslukt i et bygg i Bergen sentrum. Ansatte på stedet har kjent ubehag, men ingen skal være skadd, ifølge politiet. De ansatte skal ha opplyst at det lukter tennvæske eller lignende på stedet. Nødetatene er på plass for å gjøre undersøkelser.

Dette har skjedd i et kontorbygg i Vestre Torggaten. Omtrent 20 ansatte har blitt evakuert fra bygget, opplyser operasjonsleder i politiet Knut Dahl-Michelsen.

– Brannvesenet gjør målinger, men foreløpig er det ikke nødvendig å evakuere noen nabobygg, sier han.