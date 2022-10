Meldt om brann på bad

Klokka 21.05 fekk naudetatane melding om røykutvikling i eit leilegheitskompleks på Kronstad i Bergen.

Ifølgje vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen var det ein vekter som oppdaga røyk i bygget.

– Me køyrde ut med ein bil. Det hadde vore tilløp til brann på eit bad, men det er no sløkt. Me driv og ventilerer ut no, seier han.

Ingen personar skal ha komme til skade.

BA skriv at det brann i ei dyne, som deretter vart teke med på badet.