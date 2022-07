Meldt for ruskøyring i båt

Ei kvinne i 50-åra ved Huftarøy i Austevoll blei i natt meldt for båtkøyring i alkoholpåverka tilstand. Politiet melder at hendinga starta med eit redningsoppdrag etter melding om at to personar som drog ut i båt verka rusa. Dei vart funne etter kort tid.