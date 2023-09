Melding om trafikkulykke i Alver

– Vi fikk meldt at det har vært en trafikkulykke på Hagelsundbrua på E39, sier trafikkoperatør Remi Lian fra Statens vegvesen.

Det er snakk om en påkjørsel bakfra, opplyser Vest politidistrikt på X/Twitter.

Det er mye trafikk og kø på stedet som følge av ulykken, og en bil som fikk stans på stedet like etterpå.

I en oppdatering klokken 15.31 skriver politiet at to biler er fjernet av bilberger, og at to personer er fraktet til sykehus. Begge skal være våken og bevisst, en av dem skal ha hatt smerter i ryggen.