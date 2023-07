Melding om røykutvikling i buss i Bergen

Nødetatene rykket ut til Flaktveit i Bergen etter melding om røykutvikling fra en gassdrevet buss.

Det var bussjåføren selv som meldte om dette.

– Brannvesenet kom til stedet og fikk åpnet opp motorrommet. Det var ingen røyk som kom fra bussen, men motoren var veldig varm, sier Sigurd Hadeland i brannvesenet.

Bilberger var på stedet for å fjerne bussen. Like før klokken 18.00 melder politiet på Twitter at veien er åpnet igjen.