Melding om røykutvikling i bolig i Bergen

Nødetatene rykket ut til melding om røykutvikling i en tomannsbolig ved Skjoldhøgda på Nesttun i Bergen. Det skal ikke ha vært folk i boligen, men brannvesenet reddet ut kaniner.

Like før kl. 12.00 meldte 110-sentralen på Twitter at de har kontroll på brannen, og at de jobber med etterslukking.