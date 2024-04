Melding om kniv på cup: «Nokon skulle ta ein gut»

I 22-tida vart politiet varsla om at nokon hadde møtt opp på ein handball- og fotballcup på Askøy for å «ta» ein gut, og at det hadde blitt framvist ein kniv.

Politiet rykka ut med nokre patruljer, men fann ingen som trong helsehjelp, ingen mistenkte, og ingen som hadde sett noko til verken slåssing eller kniv.

Det er roleg på staden og politiet avsluttar på staden, melder Vest politidistrikt.

Det skal ha vore omlag 500 personar til stades på arrangementet.