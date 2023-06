Melde overfallsvaldtekt til politiet i Førde: Person sikta for falsk forklaring

Ein person er sikta for feilaktig forklaring til politiet, etter ei melding av ei overfallsvaldtekt i Førde 6. april.

Politiet meiner at det ikkje skjedde ei overfallsvaldtekt, skriv dei i ei pressemelding.

I pressemeldinga skriv dei at dei har innhenta og gått gjennom store mengder etterforskingsmateriale, og at dei har brukt store ressursar på saka.

– Politiet har sidan vi mottok saka starta ein ganske stor og omfattande etterforsking. Vi har innhenta mykje etterforskingsmaterial, avhørt over 50 vitne, innhenta videoovervaking, teledata og omfattande kriminalteknisk sporundersøkingar. Det samla materialet har ført oss til at vi no meiner at det ikkje har skjedd ein valdtekt, seier seksjonsleiar Askel Rødland i Vest politidistrikt.

Det var ikkje kvinna sjølv som melde saka til politiet. Politiadvokat Merete Sundal stadfestar at det er den fornærma kvinna som er sikta i saka.

– Den sikta erkjenner ikkje straffskuld, seier advokat Lene Knapstad til NRK.