Meld for ordensforstyrring på Malakoff

Om lag 10.000 personar er på Malakoff på Eid for årets festival, og så langt har det gått relativt greitt for seg, seier Tom Johannessen, operasjonsleiar i Vest politidistrikt. – Det har vore nokre få ordensforstyrringar og nokre bortvisingar, seier han. Ein person er meld for ordensforstyrring.