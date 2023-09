Meld for kroppsskade under russefest

Ein ungdom i slutten av tenåra er meld for to ulike valdshendingar under ein russefest i Florø natt til søndag.

Det skriv Firdaposten.

– Den sikta gjekk til angrep og skadane på den fornærma etter valdshandlinga var så store at den fornærma måtte fraktast til sjukehus med brotskadar, seier politistasjonssjef Wenke Hope ved Florø politistasjon, til avisa.

Seinare på kvelden skal same person ha vore med i ein slåstkamp utanfor festlokalet.

Politiet har avhøyrt fem vitne og dei fornærma.