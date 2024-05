Mekler på overtid: – Ganske stor avstand mellom partene

– Vi har kommet langt, for vi har holdt på lenge, men jeg må si at det er ganske stor avstand mellom partene, sier mekler Carl Petter Martinsen.

På vegne av riksmekleren mekler han nå på overtid mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet.

Fristen gikk ut ved midnatt, men forhandlingene vil fortsette, forteller mekleren.

– Jeg vil holde partene her så lenge de er villige til det. Vi holder på så lenge det er mulig å få til noe.

Martinsen håper å unngå streik ved landets to største lufthavner.

Fellesforbundet har varslet om at 447 medlemmer vil kunne streike om det ikke blir enighet i meklingen.

– Jeg må ha en positiv innstilling for å få til et forlik mellom partene, men under mekling er det en god del spørsmål og da nå særlig økonomiske spørsmål som skiller partene. Det er derfor risiko for at det ikke blir enighet, sier mekler Martinsen til NRK.