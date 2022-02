Meir vasskraftutbygging enn på 30 år 

1,4 TWh med ny vasskraftproduksjon vart sett i drift i Noreg i 2021. Det svarar til forbruket til 70.000 bustader.

Det er det høgste nivået på bygging av vasskraft sidan 1990, då energimarknaden vart liberalisert. Det viser nye tal frå NVE.

– Etterspørselen etter straum aukar i takt med elektrifiseringa av samfunnet. Difor er dette svært gledeleg, seier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge.

– Dette er gledelege tal, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NRK.

I 2021 brukte norske elbilar (medrekna hybridbilar) om lag 1,0 TWh.

– Dette viser at vasskraft er den lågast hengande frukta, altså den energiforma som let seg realisere lettast på kort tid, seier Rein Husebø, som er dagleg leiar i Forte vannkraft.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) brukte same metafor i ein kronikk frå 2020.

– Det er på tide at vi haustar den lågthengande frukta som ligg i å oppgradere vasskraftverka våre, skreiv han.

Normal vasskraftproduksjon i Noreg er kvart år rundt 138 TWh.

LÅGTHENGANDE: – Det er på tide at vi haustar den lågthengande frukta som ligg i å oppgradere vasskraftverka våre, meiner Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Hans Cosson Eide / NRK

– Har vore eit kappløp med tida

I alt vart det sett i drift 53 nye småkraftverk i fjor. Desse står for halvparten av auken (0,7 TWh).

Eit småkraftverk er eit lite kraftverk som har ein produksjonskapasitet på under 10 MW, og utgangen av 2021 var siste frist for at dei skulle komme med i elsertifikatordninga.

Elsertifikata vart oppretta for å gjere det meir lønsamt å investere i fornybar energi. Ordninga inneber at straumkundar må betale ein ekstra kostnad til kraftleverandørane over straumrekninga, men ordninga har vore omstridd og vert ikkje forlenga.

– Det har vore eit kappløp med tida for å få prosjekta i drift innan denne fristen, seier Torfinn Opheim, leiar i Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK).

Han legg til at staten har «lagt godt til rette» for opprusting og utviding av gamle konsesjonar ved å innføre kontantstraumskatt. Dette vart gjort fordi det vart hevda at næringa hadde 100 «gryteklare» prosjekt.

– Slik sett kan det hende at det vert meir straum tilgjengeleg også dei neste åra, seier Opheim.

Resten av vasskraft-auken kjem frå opprusting og utviding av seks eksisterande vasskraftverk og bygging av tre nye, større kraftverk.

Det største vasskraftprosjektet i Noreg som vart ferdigstilt i fjor er Jølstra kraftverk i Sunnfjord, som vil ha ein årleg normalproduksjon på 0,25 TWh.

Dei to andre store kraftverka som kom i drift i fjor er Tolga kraftverk i Østerdalen og Herand kraftverk i Ullensvang kommune.

– Mykje har gått under radaren

– Sidan det er få svært store prosjekt har mykje av dette gått under radaren, men eit tilskott på 1 prosent per år er vesentleg, seier Leif Lia.

Han er professor ved NTNU og forfattar av ein studie som seier at norske vassdrag kan produsere 15–20 fleire terawattimar berre ved hjelp av opprusting og utvidingar.

NVE er meir nøkterne og reknar potensialet til 7,6 TWh.

Dagleg leiar i Kraftfylka, Niklas Kalvø Tessem, seier til NRK at han «gler seg over tala».

Han legg samstundes press på den varsla energikommisjonen, som skal foreslå økt energiproduksjon med sikte på å halde på kraftoverskotet.

– Her forventar vi at det kjem ei større regional kartlegging av aktuell ny kraftproduksjon frå ulike kjelder, basert på behov og ressurstilgang. Det må også komme ein vurdering av dei økonomiske incentiva i ulike deler av landet, seier han.

Det er enno ikkje klart kven som skal sitte i kommisjonen, kva mandatet er og når arbeidet skal starte.

I Hurdalsplattformen heiter det at Støre-regjeringa «vil auke norsk vasskraftproduksjon, blant anna ved å oppgradere og fornye eksisterande vasskraftanlegg».

Bakteppet er mellom anna ein ny rapport frå Statnett som seier at det norske kraftoverskotet vil vere ete opp innan 2026.