Meir pengar til yrkesfag

Samarbeidspartia i Vestland fylkesting ønskjer å bruke meir pengar på utstyr for yrkesfaga. Leiar Åsmund Berthelsen i Hovudutval for opplæring og kompetanse seier det er behov for både meir og betre utstyr ved fleire vidaregåande skular. Difor vil dei bruke 20 millionar kroner kvart år i fire år framover. – Det er viktig å ha utstyr som er tilpassa den arbeidskvardagen dei møter etterpå, seier han.