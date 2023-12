Meir miljøvennlege skiskyttarar

Iløpet av tre verdscuphelgar har skiskyttarlandslaget redusert transportutsleppa med 17,2 tonn Co2 i år. Årsaka er færre flyreiser og meir buss for Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og resten av utøvarane. – Vi opplever at å reise med buss faktisk også er meir sosialt og avslappande enn flyreiser med inn- og utsjekk av bagasje og våpen, seier landslagssjef Per Arne Botnan.