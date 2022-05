Redesign, parkour, matlaging.

Dette er aktivitetstilboda som vert testa ut på den nystarta fritidsklubben Laksevåg Ung, som held til på den nyopna Holen skole i Bergen.

Ein treng ikkje vere med på aktivitetar. Ein kan også komme berre for å henge, eller snakke med ein trygg vaksen.

Laksevåg-ungdom mangla ein stad å vere inntil dette tilbodet opna.

– Det betyr veldig mykje å få komme hit og lage mat og lære nye matlagingsteknikkar, seier Trym Faye Engevik (15).

Markant nedgang

Fritidsklubbar er ein viktig sosial arena for mange ungdommar, men det har blitt stadig færre norske fritidsklubbar dei siste 10 åra.

I 2010 hadde Noreg 735 klubbar. Ti år seinare fanst det berre 625.

Dette er ein nedgang på 15 prosent.

MÅ BLI LOVFESTA: Ane Aamodt i Redd Barna er frustrert over at ansvaret for fritidsklubbane er delt mellom departementa. Foto: Redd Barna

– Barn og unge ønskjer seg ein møteplass som er gratis og fri for prestasjonspress, seier Ane Aamodt i Redd Barna.

Ho leiar Redd Barna sin kampanje mot nedlegging av fritidsklubbar, og rettar eit krav til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap): Det bør bli lovfesta at alle norske kommunar skal ha ein fritidsklubb.

– I 75 prosent av tilfella er svak kommuneøkonomi årsaka til at fritidsklubbar blir lagde ned. Ei lovfesting ville gjere at fritidsklubbane slapp å kjempe for eksistensen sin, og gi høve til langsiktig planlegging, seier Aamodt.

Kravet baserer dei på den nye rapporten Et bra sted å være. Den byggjer på samtalar med barn og unge som brukar fritidsklubbane.

Her går det fram at fritidsklubbane er eit vesentleg knutepunkt i nærmiljøet, og viktig for venskap og moro, uavhengig av kva skule ein tilhøyrer.

Læring og gøy

Gutane som lagar mat på Laksevåg Ung er glade for å få disponere lokala på Holen skole.

– Dei vaksne her er veldig greie, og hjelper oss når vi treng det, seier Jørgen Tømmerås Sæther (16).

Nicolai Mjølmen Nylund, Kasper Fjell Flatholm, Aksel Myren Myster, Elias Geitreim Djønne, Trym Faye Engevik, Jørgen Tømmerås Sæther Foto: Marion Hestholm / NRK

Ane Aamodt i Redd Barna stadfestar at vaksenkontakten er viktig.

– Nokre fortel at fritidsklubben har forma vidare livsval, fordi dei som unge har fått tilgang til musikkutstyr, eller møtt ein god danseinstruktør på klubben. Andre fortel at det viktigaste er å kunne snakke med dei vaksne, seier Aamodt.

Desse behova kan leiarane på Laksevåg Ung kjenne igjen.

– Ein tilpassar seg etter kva ungdommane treng. Om dei vil at ein set seg ned og snakkar med dei, om dei treng leksehjelp, eller noko anna, seier Camilla Trosterud.

Marte Hagebø trur det er vesentleg at klubben ligg nær den staden ungdommane bur, og Holen skole er den perfekte staden, omgitt av bustader.

– Det skal vere låg terskel for å komme hit.

Ungdommane er flinke til å bruke klubbleiarane.

– Sjølv om dei vil vere sjølvstendige og ta ansvar, er dei jo framleis barn, seier Hagebø.

FAGKONSULENT OG KOORDINATOR: Marjolein Roozen og Linn Broderstad er med i oppstarten av Laksevåg Ung. Foto: Marion Hestholm / NRK

– Lovfesting kan styrkje klubbane

Kulturdepartementet melder til NRK at dei ikkje kan ta stilling til til Redd Barnas krav om lovfesting, og sender spørsmålet vidare til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Lovfesting er ein mogleg måte å styrkje klubbane, men eg vil ikkje gå inn for det utan å vurdere òg andre alternativ og konsekvensane deira for feltet. Vi har styrka kommuneøkonomien slik at kommunane lettare kan prioritere fritidsklubbar, skriv Toppe til NRK.

– Redd Barna opplever at fritidsklubbane vert gløymde, og at regjeringa kastar ansvaret for fritidsklubbane mellom departementa. Kan regjeringa tydeleg avklare kven sitt mandat dette er?

– Det statlege ansvaret for fritidsklubbfeltet er delt mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, skriv Toppe.

Fell mellom to stolar

Utfordringa er nettopp at klubbfeltet er delt mellom dei to departementa. Derfor fell det mellom to stolar.

– Vi meiner det er best å plassere fritidsklubbane under kulturlova, som no skal reviderast, seier Ane Aamodt i Redd Barna.

– Vi vil gjerne utfordre kulturministeren på korleis regjeringa kan sikre betre rammar for fritidsklubbar – slik at alle barn får ein fritidsklubb i sitt nærmiljø.