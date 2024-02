Meiner UWC bør få fredsprisen

Årets fredspris bør gå til UWC. Det meiner Alfred Bjørlo frå Venstre som for tredje år på rad nominerer den internasjonale skulen. – Å la ungdom frå heile verda møtes, leve saman og ta utdanning i lag, er noko av det viktigaste vi kan gjere her og no for fred i framtida, seier han. Det er United World Colleges i 18 land, og den einaste skulen i Norden ligg i Fjaler- her er det om lag 200 elevar frå heile verda.